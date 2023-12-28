Hakan Çalhanoğlu kolay kolay reddedilmeyecek serveti elinin tersiyle itti

Suudi Arabistan kulüpleri, devletin de teşvikiyle son dönemde futbolculara servet ödüyor. Dünyaca ünlü yıldızlar da kolay kolay reddedilmeyecek bu teklifleri hemen kabul edip Suudi Arabistan'ın yolunu tutuyor.

Ancak milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için aynı durum geçerli değil.

Inter'de harikalar yaratan bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu'na, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal kanca attı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 18 milyon Euro'dan 4 senelik bir sözleşme sundu.

Hakan Çalhanoğlu'nun verdiği yanıt Suudi yetkilileri şaşırttı.

Inter'de oynamaktan mutlu olduğunu dile getiren yıldız futbolcu, şu anda kazandığı paranın yaklaşık 3 katı sayılabilecek bir rakamı kabul etmedi.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter'de 21 maça çıktı, 8 gol 3 asistlik performans sergiledi.