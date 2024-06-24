Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı. Dudak uçuklatan rakam

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Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı. Dudak uçuklatan rakam

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu isteyen Bayern Münih maaş ve bonservis bütçesi belli oldu.

Alman devi Bayern Münih, İtalya’nın köklü kulüplerinden Inter’de forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu için ciddi bir transfer hamlesi planlıyor.

İtalyan basınında yer alan iddialara göre, Bayern Münih’in, Inter’de yıllık 7 milyon euro civarında bir maaş ve bonuslar kazanan 30 yaşındaki futbolcuya, 9 milyon euro’luk bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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Ancak, Bayern Münih’in bu yıldız orta saha oyuncusu için henüz Inter’e resmi bir teklifte bulunmadığı ifade ediliyor. Daha önce İtalyan medyasında çıkan haberlerde, Inter’in Hakan Çalhanoğlu için belirlediği bonservis bedelinin 70 milyon euro olduğu öne sürülmüştü.

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Hakan Çalhanoğlu, geride bıraktığımız sezonda Inter formasıyla çıktığı 40 maçta 15 gol atma başarısı gösterdi ve takım arkadaşlarına 3 kez gol pası verdi. Milli futbolcumuzun Inter ile olan mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak Bayern Münih’in bu cazip teklifi, Hakan’ın kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.

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