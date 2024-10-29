Hakan Çalhanoğlu sahalara ne zaman döneceğini açıkladı

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Hakan Çalhanoğlu sahalara ne zaman döneceğini açıkladı

Inter’in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız’ın 2 gol attığı Juventus maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Tecrübeli oyuncu sahalara ne zaman döneceğini açıkladı.

Inter'in Roma'yı 1-0 yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

La Gazetta dello Sport'a konuşan Hakan, "Yakında, çok yakında. Sanırım pazar günü tekrar müsait olacağım." diyerek, Serie A'da 3 Kasım Pazar günü oynanacak olan Inter - Venezia maçında sahalara döneceğinin sinyallerini verdi.

Milli futbolcu, formasını giydiği İtalyan takımı Inter'in dünyanın en güçlü 5 takımından birisi olduğunu belirtti ve "Bugün bana göre Inter, sıralamada dünyanın en güçlü ilk beş takımı arasında yer alıyor. Yeterince eminim." ifadelerini kullandı.

Çalhanoğlu, yokluğunda yerine oynayan Piotr Zielinski'nin kendisini aratmadığını söyledi ve "Yıllarca sahada başka bir şey yaptıktan sonra bu rolü oynamak kolay değil. Harika iş çıkardı, kendisini tebrik ediyorum." dye konuştu.

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