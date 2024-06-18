Hakan Çalhanoğlu şaşırttı

Gürcistan karşısında alınan 3-1'lik galibiyete Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu imzasını koydu. Ancak başarılı performansını skora yansıtamayan bir oyuncu daha vardı o da kaptan Hakan Çalhanoğlu...

Inter'de harika bir sezonu geride bırakan Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım'da bir türlü beklenen futbolu ortaya koyamıyordu. Gürcistan karşılaşması onun için de adeta bir milat oldu.

Sahada basmadık yer bırakmayan Hakan Çalhanoğlu'nun 12.1 km koştu. Tecrübeli futbolcu yakaladığı bu istatistikle sahanın en çok koşan ismi oldu.

Hakan maçın ardından şöyle konuştu:

"Hep oyunun içindeydik. Rakip de şans buldu zaman zaman. Samet çok iyi bir kurtarış yaptı. Son ana kadar inandık. 3-1 galibiyet, ilk maç istediğimiz gibi oldu. Çok mutluyuz. Mert Müldür ve Arda adına çok mutluyum. Çok önemli goller. Önemli olan golü atan değil takımdır. Herkes çok iyi mücadele etti bugün. 2008 ruhu bizim için çok önemli. Sahada yansıtmaya çalışıyoruz. Tüm kulüplere saygım sonsuzdur. Ancak bugün herkes milli takım formasıyla geldi. O bunu çok mutlu etti."