Hakan Çalhanoğlu transferi için her şey hazır!

Transfer sezonuna Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi renklerine bağlayarak hızlı bir giriş yapan son şampiyon Galatasaray, Victor Osimhen için de Napoli ile son görüşmeleri sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar bir yandan Napoli'yi 75 milyonluk teklifine ikna etmeye çalışırken diğer yandan farklı pozisyonlardaki eksiklerini tamamlamak için de çalışmalarına devam ediyor.

İtalyan basınından La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Galatasaray'ın Osimhen transferine yoğunlaştığı ve şu anda Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için herhangi bir adım atılmadığına dikkat çekildi.

Transferle ilgili, "Osimhen kargaşasında kaybolan Galatasaray, transfer bütçesinde ne kadar kalacağını bilmediği için konuyu henüz ciddi bir şekilde ele almadı. Inter, 25-30 milyon euroluk bir bedel belirledi ve bekleme modunda" denildi.

HAKAN'IN YERİNE XHAKA