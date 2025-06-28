Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e racon! Galatasaray'a gitmek için bunu da yaptı...

Transfere Leroy Sane ile başlayan Galatasaray, hız kesmeden yeni isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların hedefindeki futbolculardan birinin de Hakan Çalhanoğlu olduğu biliniyor. Inter'in milli futbolcu için 30-35 milyon euro bandında bonservis istemesi üzerine Galatasaray bu transfer için beklemeye geçmişti.

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY İÇİN GEMİLERİ YAKTI

Hakan Çalhanoğlu bonservis bedelinin düşürülmesi için Inter ile masaya oturdu. Tecrübeli orta sahanın Inter yönetimine, "Milan'dan ayrılınca size bedavaya geldim. 4 senedir elimden gelenin en iyisini verdim. Futbol hayatımı Galatasaray'da sürdürmek istiyorum. Kolaylık göstermenizi istiyorum. Bırakın evime gideyim." dediği iddia edildi.