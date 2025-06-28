Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e racon! Galatasaray'a gitmek için bunu da yaptı...

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e racon! Galatasaray'a gitmek için bunu da yaptı...

Galatasaray'ın transfer hedeflerinin başlarında gelen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılılara gidebilmek için dümene geçti. Yıldız 10 numara, Süper Lig devine transferi için Inter'e adeta rest çekti. İşte detaylar...

Transfere Leroy Sane ile başlayan Galatasaray, hız kesmeden yeni isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların hedefindeki futbolculardan birinin de Hakan Çalhanoğlu olduğu biliniyor. Inter'in milli futbolcu için 30-35 milyon euro bandında bonservis istemesi üzerine Galatasaray bu transfer için beklemeye geçmişti.

j-001.jpeg

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY İÇİN GEMİLERİ YAKTI

Hakan Çalhanoğlu bonservis bedelinin düşürülmesi için Inter ile masaya oturdu. Tecrübeli orta sahanın Inter yönetimine, "Milan'dan ayrılınca size bedavaya geldim. 4 senedir elimden gelenin en iyisini verdim. Futbol hayatımı Galatasaray'da sürdürmek istiyorum. Kolaylık göstermenizi istiyorum. Bırakın evime gideyim." dediği iddia edildi.

Son Haberler
Türkiye güne akaryakıt zammıyla başladı. 6 gün sonra neler olacak neler
Türkiye güne akaryakıt zammıyla başladı. 6 gün sonra neler olacak neler
Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e racon! Galatasaray'a gitmek için bunu da yaptı...
Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e racon! Galatasaray'a gitmek için bunu da yaptı...
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin konuştuğu ismi şehir dışında ziyaret etti! Cezaevindeki İmamoğlu'nun hedefindeydi...
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin konuştuğu ismi şehir dışında ziyaret etti! Cezaevindeki İmamoğlu'nun hedefindeydi...
Bursa’da dilenci çetesinin mıntıka savaşı! Kavga gerçeği ortaya serdi
Bursa’da dilenci çetesinin mıntıka savaşı!
Potanın Perileri Litvanya'ya karşı!
Potanın Perileri Litvanya'ya karşı!