Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden imalı paylaşım: 'Pişman olma'

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Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden imalı paylaşım: 'Pişman olma'

Galatasaray'a transferi gündemde olan Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, milli yıldızın Inter'le yaşadığı kriz üzerine sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na son 16 turunda Fluminense'ye mağlup olarak veda eden Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi yaşanıyor.

Galatasaray'a transfer olmak istediği konuşulan milli yıldıza dün akşamki yenilgiden sonra takım arkadaşı Lautaro Martinez ve Başkanı Giuseppe Marotta'dan tepki geldi.

Martinez, "Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak, burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var" diye konuşurken Başkan Marotta ise "Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açıktır. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum; bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu'na yönelik" dedi.

Yaşananlar sonrası Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından imali bir paylaşım yaptı.

'İHTİYAÇLARI DEĞİŞTİĞİNDE...'

Sinem Çalhanoğlu, "Bazı insanlar size sadık değildir. Onlar size olan ihtiyaçlarına sadıktırlar. İhtiyaçları değiştiğinde sadakatleri de değişir. İyi bir kalbe sahip olduğun için pişman olma. Tüm iyi şeyler geri döner ve katlanarak çoğalır" ifadelerini kullandı.

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