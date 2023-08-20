Hakan Çevik Avrupa üçüncüsü oldu

Avrupa Paralimpik Şampiyonası, Para atıcılık branşında milli sporcu Hakan Çevik, bronz madalya aldı.

KAYNAK: AA
Hakan Çevik Avrupa üçüncüsü oldu

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda milli para atıcı Hakan Çevik, bronz madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rotterdam kentindeki organizasyonun son gününde 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R5) SH2 müsabakasında yarışan Hakan Çevik, finalde elde ettiği 233.8 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
Avrupa Şampiyonası'nda para atıcılık branşında dün Ayşegül Pehlivanlar altın madalya kazanmıştı. Çağla Baş ise 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almıştı.

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