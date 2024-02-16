Hakan Fidan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Fidan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak için gittiği Almanya’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.

Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere gittiği Almanya’da görüşmelere devam ediyor. Fidan, Münih’te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından görüşmeyi, “Bakanımız HakanFidan, Münih'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi” ifadeleriyle duyururken, görüşmenin detaylarıyla alakalı açıklamada bulunmadı.

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Fidan, gün içinde Münih temasları kapsamında Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ve Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns ile görüşmüştü.

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