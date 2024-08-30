Hakan Fidan: Bu savaşın nükleere dönüşme riski mevcut

Düzenleme: Kaynak: AA
Hakan Fidan: Bu savaşın nükleere dönüşme riski mevcut

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'nın göbeğinde 3 yıldır devam ettiğini kaydeden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu savaşın nükleere dönüşme riskinin olduğuna dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Fidan, "Rusya Ukrayna Savaşı maalesef Avrupa'nın göbeğinde 21. yüzyılda üç yıldır devam eden bir konvansiyonel savaş var. Bu savaşın da tabii ki nükleere dönüşme riski her an için mevcut." dedi.

Fidan, Avrupa'nın ortasında cereyan eden bir savaşta 500 binden fazla insanın hayatını kaybetmiş olması veya yaralanmış olması, milyonlarca insanın yerinden edilmiş olmasının büyük bir trajedi olduğunu vurguladı.

"Türkiye olarak biz bütün coğrafi bölgelerde yaptığımız gibi temel tercihimizi dış politika stratejimizi bir an önce çatışmanın savaşın durmasından ve yerini diyaloğa, görüşmelere bırakmasından yanayız." diyen Fidan, bunun kolay bir şey olmadığının da altını çizdi.

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