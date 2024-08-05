Hakan Fidan duyurdu. “İsrail davasına müdahil oluyoruz”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Dışişleri Bakanı Abdulati ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan, Uluslararası adalet divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için dosyalarını Çarşamba günü sunacaklarını ifade etti.

Mısırlı Bakan ise, Gazze hakkında Türkiye ile aynı düşünce içinde olduklarını belirtirken ihtilaflı noktaların diyalogla çözüleceğini ifade etti.. Bakan Fidan da konuşmalarının sonunda Cumhurbaşkanı Sisi'yi Ankara'ya davet ettiklerini açıkladı.

"SAYIN SİSİ'Yİ ANKARA'YA DAVET ETTİK"

Daha sonra sözü alan Bakan Fidan, şunları söyledi:

Fidan, Orta Doğu’nun ateş topuna döndüğünü ifade ederek, “Mısır'la ilişkileri önemli görüyoruz. Sisi'yi en kısa zamanda Ankara'ya beklediğimizi Sisi'ye aktardım. İlişkilerimiz muazzam bir ivme kazandı. Mevcut işbirliğimizi daha ileri seviyeye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL BAŞMÜZAKERECİYİ KALLEŞÇE ÖLDÜRDÜ”

Mısırlı Bakan ile Gazze'de vahşetin durması için önümüzdeki dönemde neler yapabileceklerini konuştuklarını aktaran Fidan, “Mısır arabuluculuk konusunda çok çaba harcadı. Müzakerelerde oyun bozan taraf hep İsrail. Bununla da kalmayıp başmüzakereciyi kalleşçe öldürdüler. Haniye'yi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

“NETANYAHU TÜM BÖLGEYİ ATEŞE VERMEK İSTİYOR”

İsrail’in barış istemediğini söyleyen Fidan, “İsrail yayılmacılık peşinde. İsrail'i kayıtsız şartsız dinleyenler bu vahşetin baş sorumlusu. Netanyahu tüm bölgeyi ateşe vermek istiyor. Savaş suçlularının yeri parlamento kürsüsü olamaz. Bu yer sanık sandalyesi olmalı” dedi.

“SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLMAK İÇİN DOSYAMIZI ÇARŞAMBA GÜNÜ SUNACAĞIZ”

İsrail’İn bombalarla öldüremediği Gazzelileri bilerek aç, susuz bıraktığını aktaran Fidan, “Biz bunu durdurmak için yoğun diplomasi yürütüyoruz. Orta Doğu'da barışın yolu bağımsız Filistin devletinin kurulmasından geçiyor. İsrail bu konuda bir dayatmada bulunamaz” dedi.

Hakan Fidan, “Uluslararası adalet divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için dosyamızı Çarşamba günü sunacağız” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun bölgedeki katliamlarının tüm dünya için tehdit oluşturduğunu ifade eden Fidan, “Durdurulmazsa dünya ağır bir bedel ödeyecek” dedi.