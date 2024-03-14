Hakan Fidan Irak'ta

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün Irak Bağdat’ta güvenlik toplantısına katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13.30'da toplantının yapılacağı başkent Bağdat’a geldi.
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in ev sahipliğinde düzenlenecek güvenlik toplantısında terörle mücadele, güvenlik ve askeri işbirliği alanları başta olmak üzere ikili ilişkiler ve gündemdeki konular ele alınacak.
Hakan Fidan, Bağdat’ta ikili temaslarda da bulunmasının ardından gece saatlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye geçecek.