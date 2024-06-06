Hakan Fidan kravatıyla mesaj verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Fidan kravatıyla mesaj verdi

Pekin görüşmelerinin ardından Doğu Türkistan’a ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın taktığı kravat önemli mesajlar verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Uygur bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret, özellikle taktığı kravat ve kullandığı ifadelerle dikkat çekti. 2012 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından 12 yıl sonra Doğu Türkistan’a ziyaret gerçekleştiren ilk Türk yetkili olan Fidan, bu ziyaret sırasında verdiği mesajlarla ezber bozdu.

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KRAVATI DİKKAT ÇEKTİ

Fidan, Pekin görüşmelerinin ardından Doğu Türkistan’a yaptığı ziyarette, Kaşgar ve Urumçi’yi ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamalarda “Kâşgar ve Urumçi kadim Türk ve İslam şehirleridir” ifadesini kullanarak ince mesajlar verdi. Giydiği kıyafet ve gök bayraklı kravatla da dikkat çekti.

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X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan, “Uzun yıllardır, Türk İslam medeniyetinin kuruluşuna katkı veren pek çok tarihi şehri ziyaret etme fırsatım oldu” dedi.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Maveraünnehir, Fergana Vadisi, Horasan ve Selçuklu şehirlerini defalarca ziyaret ettiğini belirten Fidan, Urumçi ve Kaşgar’ın içimde hep bir ukde olarak kaldığını ve nihayet bu iki kadim şehri ziyaret etme fırsatı bulduğunu ifade etti. Ayrıca, Yusuf Has Hacib’in türbesini ziyaret ederek onun ruhuna Fatiha okuduğunu ve Allah’tan bütün alimlere rahmet dilediğini belirtti.

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Fidan, Urumçi ve Kaşgar sokaklarında gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Özellikle, yaşlı bir kadının yanına oturup onun elini öptü ve sohbet etti. Kadın, adının Emine olduğunu ve Çince bilmediğini, 80 yaşında olduğunu anlatarak Fidan’dan dua istedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bu ziyareti, Kaşgar’da Yusuf Has Hacib Türbesi’ni ziyaret etmesiyle sona erdi.

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