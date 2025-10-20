“KAAN” uçakları için ABD tarafından motor alımlarının durdurulduğunu söyleyen Hakan Fidan’a hem Saray hem de AKP tarafından eleştiriler gelmişti. Erdoğan sonrası için hazırlık yaptığı iddia edilen Hakan Fidan’a ilişkin, ünlü yazar Deniz Zeyrek, Hakan Fidan’ı destekleyebileceği konuşulan AKP’li ünlü siyasetçiler ve şirketlerin dışlanmaya başlandığını iddia etti.

ERDOĞAN SONRASI FİDAN GERİLİMİ

Hakan Fidan’ın geçtiğimiz günlerde ABD’de verdiği demeçte yerli ve milli olan “KAAN” uçakları için ABD tarafından motor alımlarının durdurulduğunu açıklamıştı. Bu söylemler ise hem Saray hem de AKP tarafından eleştirilmişti. Fidan’ın Erdoğan sonrası adaylar arasında anıldığı bu dönemde bu tür bir gafın gelmesi ise göze çarpmıştı. Hatta bazı kesimler tarafından Erdoğan sonrasına hazırlık şeklinde yorumlamıştı.

AKP İÇİNDE "GELECEK" TARTIŞMALARI

Hakan Fidan ve partide yaşanan çatırdamaya dair ünlü yazar Deniz Zeyrek’ten çarpıcı bir yazı geldi. Zeyrek’in kaynaklarından aldığı bilgiye göre; sermaye ve ihalelerdeki el değişiminin AKP içindeki “gelecek” tartışmalarının da bir sonucu olduğu yorumunun yapıldığı aktarıldı.

"FİDAN DESTEKCİSİ ŞİRKETLER DIŞLANDI"

AKP’ye yakın, hatta beşli grupta olan iki büyük şirket, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın oldukları iddiasıyla dışlanmıştı. Zeyrek şimdide de dışlananlar arasında Hakan Fidan’ı destekleyebileceği konuşulan AKP’li ünlü siyasetçiler ve şirketler olduğunu kaleme aldı. Zeyrek, “Ez cümle, yaşanan gelişmelere bu pencereden bakmakta da fayda var!” dedi.