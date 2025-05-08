Hakan Fidan'a diploması soruldu! 'Lisans diplomasını YÖK tanımıyor'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kendisine 200 bin TL’lik tazminat davası açtığını duyurduğu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın özgeçmişinde lisansını tamamladığı söyledi. Emir, Bakan Fidan'a Maryland Üniversitesi'ne bağlı Almanya'da askerlerin gitmesi için açtığı üniversiteyi YÖK’ün tanıyıp tanımadığını sordu. Basın açıklaması yapan Emir, “e-Devlet'te bu üniversite ile ilgili ’Kurulumuzda mevcut uluslararası listelerde yer almamaktadır’ deniliyor” ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Emir, Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin şunları söyledi:

“HAKAN FİDAN’IN LİSANS DİPLOMASINI YÖK TANIMIYOR”

- Ama ben size gerçek bir soru sorayım. Değerli arkadaşlar; biliyorsunuz Hakan Fidan'ın adı cumhurbaşkanı adayı olarak geçiyor. Niye? Çünkü diyorlar ki, seçim zamanında olacak 2028'de. Peki, eğer seçim zamanında olacaksa o halde Tayyip Erdoğan bir daha cumhurbaşkanı adayı olamaz. Adayınız kim? Sabahtan akşama kadar CHP'nin adayını konuşuyorsunuz. Sizin adayınız kim? Hakan Fidan mı? Ama demedi demeyin, Hakan Fidan'ın da diplomasına sorun olabilir.

- Hakan Fidan'ın kendi MİT'teki CV'sine bakıyoruz, kendisinin üniversite eğitimi biraz şüpheli. Açıklanması lazım. Niye? Çünkü NATO görevi sırasında Maryland Üniversitesi'nin Almanya'da askerlerin gitmesi için açtığı bir üniversiteye gittiği söyleniyor CV'sinde. Peki, bu üniversite gerçekten YÖK'ün tanıdığı, denkliğini kabul ettiği bir üniversite mi? Şüpheliyiz... Çünkü biz bunu e-Devlet'ten taradık. Bakın University of Maryland'ın University College biriminin girdiğimizde e-Devlet'ten diyor ki: ‘Kurulumuzda mevcut uluslararası listelerde yer almamaktadır’ diyor.

- Şimdi buradan ben Sayın Hakan Fidan'a soruyorum. Sizin yüksek lisansınız var, doktoranız var ama lisans eğitimi ile ilgili bu tereddüdü ortadan kaldırmak zorundasınız. University of Maryland University College'a gittiğinizi söylüyorsunuz ama şu anda bizim ulaşabildiğimiz veriler içerisinde bu üniversiteyi YÖK'ün tanıdığı ve YÖK'ün denkliğini kabul ettiğine dönük hiçbir bilgi yok. Bu denklikle ilgili YÖK'teki birimde herkes birbirinden korkuyor. Oradaki kadroları tarumar etmişler ve herkes birbirinden korkuyor, kimse cevap veremiyor.

- Ben şimdi resmi yoldan sordum, soru önergesi verdim ama bir de sizin çıkıp 'Evet ben bu üniversiteye gittim, o sırada da şöyle şöyle denkliği vardı' veya bir Dışişleri Bakanı olarak YÖK'e söylerseniz anında denklik durumunu, gerçekten YÖK'ün tanıyıp tanımadığını, sizin eğitim yaptığınız yıllardaki ilişkisini rahatlıkla ortaya koyabilir ve siz bu şaibeden kurtulabilirsiniz, kurtulmak zorundasınız.