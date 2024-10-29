Hakan Fidan'dan Cumhuriyet mesajı

Kaynak: AA
Hakan Fidan'dan Cumhuriyet mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Bize miras bırakılan Cumhuriyetimizi, bağımsızlık ruhu ve milli dış politika vizyonumuz ile dünya sahnesinde daha da ileri taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Fidan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve dünyanın çeşitli köşelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Bize miras bırakılan Cumhuriyetimizi, bağımsızlık ruhu ve milli dış politika vizyonumuz ile dünya sahnesinde daha da ileri taşımaya kararlıyız. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

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