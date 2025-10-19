Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Filistin meselesinde “garantörlük” çıkışında bulunarak, "Garantörlükle ilgili netleştirmeler yapmam gerekiyor kamuoyunun bilgisi için. Bizim şu ana kadar oynadığımız rol, arabulucu rolü. Resmi olarak söylediğimiz söylem şu, iki devletli çözüm hayata geçerse, biz burada fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız” dedi.

Trump’ın barış planında süzülen üç kurumsal mekanizmanın kavramı olduğunu söyleyen Fidan, “Görev gücü, barış konseyi ve istikrar gücü. Şimdi bunların niteliği, görev tanımları ve kompozisyonları konusunda erken tartışmalar devam ediyor. Bunlar hayata geçtiği zaman...” şeklinde konuştu.