Hakan Fidan’ın adını duyan Suriye heyeti salonu terk etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği'nin 162'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Bu toplantı, 13 yıl aradan sonra Türkiye'nin ilk kez bu düzeyde temsil edildiği toplantı oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli haber sitesi Al Arabiya'nın haberine göre, Fidan'ın konuşmasının duyurulmasının ardından Suriye heyeti, Dışişleri Bakanı Faysal El Mikdad'ın başkanlığında toplantı salonundan ayrıldı. Suriye heyeti, Fidan'ın konuşmasının ardından salona geri döndü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suriye heyetinden bir temsilci Arap Birliği'nde Fidan'ın konuşmasını takip etti.

Kaynaklar, Arap Birliği'nin kararlarının konsensüsle alındığını ve bir üyenin bu kararları engelleyebileceğini belirtti. Türkiye'nin katılımına karşı herhangi bir itirazın bulunmadığı vurgulandı ve bu itirazların davet sürecinde dile getirilmiş olabileceği ifade edildi.

"BİRLİKTE HAREKET ETMEK ARTIK BİR ZORUNLULUKTUR"

Program sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Fidan “Türkiye olarak Arap dünyasıyla ilişkilerimize büyük önem verdiğimizi ve bölgesel istikrar ve güvenliği sağlama adına her düzeyde iş birliğine hazır olduğumuzu yineliyoruz. Bölgesel sorunların çözümü için kendi coğrafyamızın aktörleri olarak ortak hareket etmeli ve iş birliğimizi samimiyetle sürdürmeliyiz. Uluslararası sistemin Filistin’deki soykırımı durdurmada başarısız olduğu bir ortamda, saflarımızı sıklaştırıp birlikte hareket etmek artık bir tercih değil, zorunluluktur” ifadelerini kullandı.