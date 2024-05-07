Hakan Fidan’ın konuşması dünyayı yerinden hoplattı: Gerekirse zor kullanacağız

Gazeteci Zentürk en başta İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin Refah’a harekat gerçekleştireceğine dönük açıklamalardan sonra dünya kamuoyunda ABD’nin saldırıların önünü alıp alamayacağı, Avrupa’nın İsrail'i durdurup durduramayacağı, Mısır ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Arap dünyasının İsrail’e karşı nasıl bir tutum sergileyeceği gibi tartışılmaların giderek daha da yüksek bir sesle yapılmaya başlandığını belirtti.

Suudi Arabista’ın Hamas’ın ortadan kaldırılması karşılığında birkaç bin insanın daha katledilmesine göz yumabileceğini savunan Zentürk “Her şey konuşuluyor ama bir tek şey konuşulmuyor. O da ortaya çıkabilecek büyük bir kanlı katliam sonrasında Müslüman coğrafyanın güçlü devletlerinin tepkisi” ifadelerini kullandı.

Söz konusu ülkelerin ya sert bir yöntemle İsrail'i uyaracağını ya da sert açıklamalar sonrası kenara çekileceklerini iddia eden gazeteci Zentürk, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gambiya'da düzenlenen 15. İslam İşbirliği Teşkilatı’ndaki çok konuşulan açıklamaları ve İranlı mevkidaşıyla fotoğraf vermesinin kafasında ciddi soru işaretlerini uyandırdığını da sözlerine ekledi.

"GEREKİRSE ZOR KULLANARAK SONUÇ ALMAMIZ GEREKİYOR"

Hatırlatmak gerekirse Fidan, Gambiya’nın başkentinde tertip edilen zirvede “İsrail, Refah’la ilgili planlarını hayata geçirmeyi başarırsa tarif edilemez boyutta bir felakete daha tanıklık edeceğiz. İsrail hesap vermesi gerektiği halde cezasız kalıyor. Filistinlileri savunmak için safları sıklaştırmak tüm ümmetin görevidir. Bu bizim sınavımızdır. Birlik olabileceğimizi kanıtlamalıyız. İslam aleminin diplomatik yollarla ve eğer gerekirse zorlayıcı önlemler aracılığıyla sonuç alabileceğini herkese göstermeliyiz” demişti. Zentürk bu konuşmayı “Durumu idare eden bir yapı yok. Kavgacı ve savaşçı bir kimlik var” diye yorumlarken Fidan’ın açıklamasıyla Türkiye’nin zirveye katılan diğer devletlere “Bakın tarif edilemez bir acı ortaya çıktığı zaman bizim gerekirse zor kullanarak sonuç almamız gerekiyor” mesajı verdiğini savundu.

Zentürk, Fidan’ın “İşgale karşı direniş artık İsrail ve Filistin arasındaki bir savaş değil tüm dünyada zalimler ve mazlumlar arasındaki bir mücadeledir. Eğer bu tarihi adaletsizliği şimdi ve sonsuza kadar düzeltmezsek sonraki merhale her zamankinden daha büyük bir felaket getirecektir. Hepimiz İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulme son vermeye ve iki devletli çözüme zorlamalıyız” açıklamalarını da takipçileriyle paylaştıktan sona “Bu gerçekten bir dönüm noktası olabilir” dedi.

Sözlerine İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılarda 17.000’i çocuk olmak üzere 34.000 masum sivilin öldürdüğünü bilgisini aktararak devam eden Zentürk, "Müslüman coğrafya ve genel anlamda dünyada 5-6 ay içinde bunca insanın öldürülmüş olmasının yaraları daha yeni kanamaya başladı. İnsanlar önce ne olduğunu bile tam anlayamadılar. Şimdi bu felakete bu soykırıma yeni bir katliam yeni bir kanlı metot daha eklenirse Müslüman coğrafyanın sokakları ne hale gelebilir? Müslüman coğrafyanın sokaklarının o hale gelmesinden sonra ilgili rejimler ne hale gelebilir? Özellikle Türkiye ve İran gibi devletlerin bu katliama tepkisi fiziken ne olabilir?" diye konuştu.