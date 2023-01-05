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Yeni Evim kampanyası için "3 buçuk milyon ulaşılabilir bir rakam" yorumu yaptı

Hakan Gedikli “Yeni Evim Konut Finansman Programı” kampanyasının detaylarını anlattı. Ev fiyatlarından bahseden Gedikli "3 ile 3 buçuk milyon ulaşılabilir bir rakam" dedi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 00:31
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Hakan Gedikliden Yeni Evim finansman programına dair tepki çeken yorum

Yeni Evim kampanyası için ''3 buçuk milyon ulaşılabilir bir rakam'' yorumu yaptı
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Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, “Yeni Evim Konut Finansman Programı” kampanyasının detaylarını CNN Türk’te açıkladı.

Canlı yayın sırasında Gedikli’nin açıkladığı rakamlar ve bu konudaki sözleri sosyal medyada tepki çekti.

ORTA GELİRLİYİ EV SAHİBİ YAPACAK KAMPANYA

İstanbul’da konumuna göre 100-80 metrekare 2+1 evlerin 2 ile 3 milyon arasında satın alınabileceğini söyleyen Gedikli, “100-120 metrekare bir 3+1 ev ise 3 ile 3 buçuk milyon mertebelerinde bulunabilir. Şu an bu rakamlar İstanbul ölçeğinde ulaşılabilir rakamlar” dedi.

Gedikli’nin “3-3 buçuk milyon, 2-3 milyon ulaşılabilir rakamlar” demesine sosyal medyada birçok kullanıcı tepki gösterdi.

Bugün açıklanan konut kampanyasına göre; 3 milyon TL konut kredisi çekildiğinde 10 yıl vadede aylık 36.000 TL taksit ödemek gerekiyor.

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Faruk Yılmaz
5.01.2023 01:01
Millet 20 lirayı bulup iki tane marul alamıyor sen ne diyon 3 milyondan bahsediyorsun. Bunlar herkesi kendi gibi 100 bin maaş alıyor sanıyor ya. Milletten kopmuş bunlar tamamen.  
 
Türküm
5.01.2023 00:40
Dalga geçiyorlar  
 
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