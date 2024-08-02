Hakan Kara: Hazır olun çok zor geçecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Kara: Hazır olun çok zor geçecek

Doğal gaz zammının enflasyona etkisini analiz eden Prof. Dr. Hakan Kara, yılın 3. çeyreğinde stagflasyon yaşanacağı uyarısında bulundu.

Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatlarına yapılan yüzde 38'lik zam, enflasyona yaklaşık 1 puanlık bir etki yapacak.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, bu artışın ekonomide 3. çeyrekte stagflasyon belirtilerine yol açabileceğini belirtti.

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ENFLASYON HEDEFİNİN TUTMASI ÇOK ZOR

Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatlarına yapılan yüzde 38'lik zammın enflasyona yaklaşık 1 puanlık bir etki yapacağı hesaplanırken, Kara, ekonomide yılın 3. çeyreğinde stagflasyon yaşanabileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Hakan Kara, doğal gaza gelen zammın enflasyon kapsamında ekonomiye etkisini değerlendirdi. Kara, zamların enflasyon hedefinin tutturulmasının zorlaştığını belirtti.

Kara, yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

Yıl sonu resmi enflasyon hedefi/tahmini %38 olduğundan, elektrik ve doğalgaza yapılan zam %38 ile sınırlı tutuldu. Fakat bu zamlar nedeniyle enflasyonun yıl sonunda %38'e düşme olasılığı sıfırlandı.

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Bu durumun tüketici harcamalarında daralmaya ve işsizlikte artışa neden olabileceğini belirten Kara, enerji fiyatlarındaki artışın ekonomik durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada yaşandığı stagflasyon riskini artırdığını vurguladı.

Hakan Kara, doğal gaz zammının doğrudan ve dolaylı yoldan getirdiği etkilere ilişkin dikkat çeken tabloyu paylaştı.

Kara, yaptığı paylaşımında, "Doğalgaz zammının doğrudan ve dolaylı etkileri TÜFE'yi yaklaşık 1,2 puan artıracak. Bu etkinin yaklaşık 1 puanı bu yıl içinde görülebilir" ifadelerini kullandı.

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"SOSYAL YÖNDEN BÜYÜK SIKINTI"

Doğal gaz zammının enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Kara'nın yanı sıra, TEPAV Makroekonomik Çalışmalar Direktörü Dr. Ali Çufadar da benzer uyarılarda bulundu. Çufadar, zammın vatandaşın yaşayacağı zorlukları artıracağını belirtti.

Çufadar, yaptığı açıklamada, "Elektrikten sonra şimdi de doğalgaza yaklaşık %40 zam gelmiş? Eyvah-eyvah; bizim %40 altı enflasyon ve kahveler gittikçe tehlikeye giriyor. Sıkıntı; emekli, asgari ücretli ve dar gelirlide! Cüzdanları iyice aşındıracak; talep daha da düşecek. Sosyal yönden büyük sıkıntı!" ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Hakan Kara da doğal gaz ve enflasyon hedefine ilişkin olarak, “Yıl sonu resmi enflasyon hedef/tahmini %38 olduğundan, elektrik ve doğalgaza yapılan zam %38 ile sınırlı tutuldu. Fakat bu zamlar nedeniyle enflasyonun yıl sonunda %38'e düşme olasılığı sıfırlandı” ifadelerini kullandı.

Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatlarına yapılan yüzde 38'lik zam, enflasyona yaklaşık 1 puanlık bir etki yapacak.

Kara, bu artışın ekonomide yılın 3. çeyreğinde stagflasyon belirtilerine yol açabileceğine dikkat çekti.

Enerji fiyatlarındaki artışın tüketici harcamalarında daralmaya ve işsizlikte artışa neden olacağını belirten Kara, bu durumun ekonomik durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada yaşandığı stagflasyon riskini artırdığını vurguladı.

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STAGFLASYON NEDİR? NE ANLAMA GELİR?

Stagflasyon, bir ekonomide durgunluk (stagnasyon) ile enflasyonun aynı anda görüldüğü bir durumdur ve bu süreçte işsizlik artarken fiyatlar da yükselir. Bu durum, ekonomide büyümeyi engellerken vatandaşın alım gücünü düşürür ve genel refah seviyesini olumsuz etkiler. Stagflasyon, ekonomik politikaların ve piyasaların büyük zorluklarla karşılaştığı karmaşık bir durumu yansıtarak, hem hükümetler hem de tüketiciler için ciddi sorunlar oluşturur.

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