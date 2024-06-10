Hakan kara uyardı: Giderek artıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, atıl işgücü oranının pandemi dönemine geri döndüğünü belirtirken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 yılında atıl işgücü oranının yüzde 27'ye ulaştığını ifade etti.

Bu seviyenin, 2020'deki pandemi döneminde gözlemlenen düzeylere yakın olduğu ortaya çıktı.

Yarı-zamanlı çalışanların ve daha fazla çalışabilecek durumda olanların oranının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Kara, bu durumun iş piyasasında ciddi bir sorun olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Grafikler incelendiğinde, 2018'de yüzde 15 seviyelerinde olan atıl işgücü oranının, 2020'de yüzde 29'a yükseldiği, ardından 2021 ve 2022 yıllarında dalgalanarak azaldığı görülüyor.