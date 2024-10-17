Hakan Kara'dan dikkat çeken paylaşım: Kasım’da faiz indirimi beklemeyin, Aralık’ta bakarız ama o da zor gibi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu'nun kararı beklendiği gibi çıktı. Merkez Bankası bu ay da pas geçti. Politika faizi yüzde 50 seviyesinde kaldı.

Merkez Bankası Politika faizini en son mart ayında artırmış ve yüzde 50 seviyesine çıkarmıştı. Faizin düşürülmeyeceğini önceden açıklayan Hakan Kara PPK kararından sonra yaptığı açıklamada kasım ve aralık aylarında da indirim olmayacağı yönünde öngörüde bulundu.

Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara'nın paylaşımı şöyle:

Merkez Bankasının faiz kararı ve metni tam olarak beklediğimiz gibi oldu. Özetle deniyor ki, enflasyon tahminimizden yüksek geldi, Kasım’da faiz indirimi beklemeyin, Aralık’ta bakarız, ama o da zor gibi.