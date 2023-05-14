Hakan Sabancı: Rahmetli dedemin okulunda Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya giden ünlü isimler, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor. Sosyetenin ünlü isimlerinden Hakan Sabancı da sabah saatlerinde sandık başına gitti.

"DEDEMİN OKULUNDA KEMAL DEDE'YE OY VERMEK NASİP OLDU"

Bir süredir oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı, dedesi Hacı Sabancı'nın okulunda oy kullandı. Instagram hesabından dedesiyle fotoğrafını paylaşarak oyunun rengini belli eden Sabancı, "Rahmetli dedemin okulunda Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu" diyerek cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ilan etti.