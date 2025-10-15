10 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un; ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu ortaya çıkmıştı. Ardından gazetecinin beyin ölümü gerçekleşti.

ELEKTRİKÇİ GÖRÜNTÜLERİ AİLEYE VERMİŞTİ

Hakan Tosun cinayetinde kamera görüntülerini şüphelilerin ailesine veren dükkan sahibi ise gözaltına alındı. Sokak ortasında dövülerek öldürülen Tosun’a saldıranların ailesinin, kamera kayıtlarına el koyduğu öne sürülmüştü. Tutuklanan sanıklardan birinin ailesi tarafından “bize lazım” denilerek görüntülerin alındığı iddia edilmişti.

SERBEST BIRAKILDI

Kıraç Polis Merkezi'ne ardından da Mevlana Polis Merkezi'ne götürülürken esnaf, son olarak da Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Kamera görüntülerini şüphelilerin ailesine veren dükkan sahibi serbest bırakıldı.