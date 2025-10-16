Gazeteci Hakan Tosun’un öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, olayla bağlantılı kamera kayıt cihazını verdiği öne sürülen iş yeri sahibi ile birlikte 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Hakan Tosun, 11 Ekim'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine yürüdüğü sırada A.M.(18) ve A.Ş.(24) tarafından darbedildi. Tosun, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2 gün yoğun bakımda tedavisi süren Tosun, hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Tosun'un darp edildiği sırada kayıtta olan güvenlik kamerası görüntülerinin şüphelilerin ailesine verdiği öne sürülen iş yeri sahibi Y.S.'ye ait kamera kayıt cihazını verdiği öne sürülen O.M. ve C.M. polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmasıyla alınan kayıt cihazı, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTI UYGULANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.S., O.M. ve C.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gazeteci Hakan Tosun'un öldürülmesi olayına dair yazılı açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, ailenin aldığı iddia edilen kamera görüntülerine dair, kameranın incelendiği, kayıt yapmadığını tespit edildiği, olay yerini gören başka kamera görüntülerinin dosyaya alındığı ve görüntülerin incelendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı,

"11.10.2025 tarihi saat 00:30 sıralarında Esenyurt İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce derhal olay yerine intikal edilmiş, H.T. isimli şahsın yaralandığı hayati tehlikesinin devam ettiği anlaşılmış, şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Çalışmaların devamında; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.M.(18) ve A.Ş.(24) isimli şüpheli şahıslar kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslar 12.10.2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Olay sonrası ivedilikle olay yeri ve çevresinde bulunan tüm güvenlik kamera görüntüleri tespit edilip incelemeye alınmış, olay yeri yakınındaki bahse konu işyerinde bulunan güvenlik kamera kayıt cihazı da olaydan hemen sonra incelenmiş ancak cihazın kayıt yapmadığı tespit edilmiştir. Yine bahse konu işyerinin yanında bulunan başka bir işyerine ait olay anını gören video kaydı temin edilmiş ayrıca bahse konu olayla alakalı 300 saatlik görüntü incelemesi yapılmış, 12 farklı kameraya ait görüntüler tahkikat dosyasına eklenmiştir. Sosyal medyada yer alan iddialar ile ilgili yukarıda bahsi geçen işyerindeki kamera cihazının alınması konusu ile ilgili inceleme başlatılmış, işyeri sahibi Y.S. ve kamera cihazını aldığı iddia edilen O.M. ve C.M. isimli şahıslar gerekli işlemlerin tesis edilmesi için yakalanarak gözaltına alınmış ayrıca bahse konu cihaz ele geçirilerek gerekli birimlerce incelenmek üzere el konulmuştur. Konu ile ilgili yakalanan Y.S. hakkında 15.10.2025 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmış, O.M. ve C.M. isimli şahıslar ise 16.10.2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlara adli kontrol hükümleri uygulanmıştır."