Hakan Ural'ın 5 tavsiyesinin tersini yaptı zengin oldu. Hakan Ural ne dediyse tersini yapan adam

Hakan Ural üzerinden bir başarı hikâyesini konu edinen parodi video, sosyal medyada gündem yarattı. Söz konusu videoda, mizahi görüntüler ortaya çıkarken, video sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Görüntülerde bir genç, ironi yaparak başarı hikayesini anlatıyor ve başarısını Hakan Ural’a borçlu olduğunu ifade ediyor. Yıllarca Hakan Ural’ı izlediğini, tüm tavsiye ve yorumlarını dikkatle dinlediğini ve Ural ne derse tam tersini yaptığını ifade eden genç, “Hakan Ural’ın öngörüleri hayatımı tümüyle değiştirdi. Dolarınızı bozun dedi, bozmadım. Altın alın dedi, almadım. Bitcoin sakıncalı dedi, tüm paramla bitcoin aldım.” İfadelerini kaydetti.

Parodi videosunda yer alan genç, Hakan Ural’ın söylediklerinin tam tersini yaparak, sıradan bir çaycıyken, şimdilerde çok uluslu bir şirketin sahibi olduğunu söyledi ve “Hayatımın karar vermem gereken her anında kendime şunu sorarım. Hakan Ural bunu yapar mıydı? Eğer cevabım evet olursa ben yapmam.” ifadelerini kaydetti.

Videonun sonunda, iki oğlunun olduğunu ve isimlerini Hakan ve Ural koymadığını belirten genç adam, “Çünkü o koymamı isterdi” dedi.