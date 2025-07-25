Hakan'ın keyfi yerinde! Inter kaptanından Süper Lig devlerini üzecek paylaşım

Transfer döneminde ismi önce Galatasaray, sonra da Fenerbahçe'yle anılan ve kulübü Inter'le gerilim yaşayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'ya gitti.

Inter'in Arjantinli kaptanı Lautaro Martinez, Kulüpler Dünya Kupası'ndan elendikten sonra sert tepki gösterdiği Çalhanoğlu ile sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak milli yıldızla buzların eridiği mesajını verdi.

'KALMAK İSTEMEYEN HEMEN AYRILSIN'

Arjantinli golcü Lautaro Martinez, 2-0 kaybedilen Fluminense maçının ardından Hakan Çalhanoğlu'nu kastederek, "Hoşuma gitmeyen şeyler söylüyorum ve bu sebeple bir kaptan olarak açık bir mesaj veriyorum. Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak, burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var. Giydiğimiz formanın önemini bilmek zorundayız" demişti.

Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle Amerika'dan ayrılıp İstanbul'a gelmiş ve adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı.