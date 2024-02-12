Hakarette uzlaşma kalkıyor

Kaynak: Hürriyet
Hakarette uzlaşma kalkıyor
Yeni yargı paketi “hakaret” suçlarında değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Gidilmesi beklenen değişiklikle bu suçlarda artık uzlaşma sebebi aranmayacak. Bir yılı geçmeyecek şekilde şikayette bulunulması durumunda soruşturma başlatılacak.

Oya Armutçu'nun haberine göre kimlik tespitinin yapılması sonrasında ön ödeme süreci başlatılacak. Bu suçlarda günlüğü 100 TL’den ödeme yapılacak.

Cezadaki alt sınır ise 3 ay 15 gün olacak. Bu da 10 bin 500 TL’lik ödeme demek oluyor.

Hakaret suçu TCK’nın 125/3 maddesi kapsamında ve kamu görevlisine karşı işlenmişse 1 yıl 2 ay (365+60 gün hapis) olacak şekilde uygulanacak.

Suçlu bulunan kişi dava açılmasını istemiyorsa üç taksit olacak şekilde ön ödemeyi yapmak zorunda kalacak.

Ödeme şartı 10 gün içinde kabul edilirse mağdurun rızası aranmayacak ve savcılıkça otomatik takipsizlik kararı verilecek.

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