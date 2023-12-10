Hakem kendisine itiraz eden futbolcuyu bıçakladı

Altyapı düzeyinde oynanan bir mücadelede hakem Remigio Armoa bir pozisyonun ardından etrafını sararak itiraz eden futbolculardan birini bıçakladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hakem kendisine itiraz eden futbolcuyu bıçakladı

Arjantin'in Misiones eyaletindeki altyapılar düzeyinde oynanan bir mücadelede maçın hakemi Remigio Armoa'nın oyuncuyu bıçakladıktan sonra tutuklandığı bildirildi.

İTİRAZ EDEN FUTBOLCUYU BIÇAKLADI
Akılalmaz olay bir arbede sonrası oyuncuların hakemin etrafını sarmasının ardından meydana geldi. Hakem Armoa daha sonra bir bıçak çıkararak oyunculardan birinin göğsüne vurdu. Yere yığılan genç oyuncu takım arkadaşları tarafından kaldırılarak saha dışına çıkarıldı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Yerel medya tarafından isminin Kevin A. olduğu aktarılan oyuncunun saldırıda akciğeri delindi. Ancak zamanında yapılan tıbbi müdahale sayesinde şu anda hayati tehlikeyi atlatmış durumda.

"MUCİZEVİ BİR ŞEKİLDE HAYATTA"
Yerel medyaya konuşan Kevin'ın amcası, “Kevin mucizevi bir şekilde hayatta. Aile için bu çok hassas bir an çünkü o ailenin Messi'si. Futbol için çok yetenekli bir çocuk, Tanrı'ya şükürler olsun ki Chacarita gibi bir kulüpte oynama fırsatı buldu” dedi.

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