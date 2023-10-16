Hakem önce maçı bitirdi, sonra yeniden başlattı. Amatör'de görülmemiş karar

Editör: Ufuk Cingöz

Bölgesel Amatör Lig'de 1. hafta maçında Feriköy, evinde İFA'yı ağırladı.

Feriköy, mücadeleyi 90+7'de attığı golle 2-1 kazanarak lige 3 puanla başladı.

Ancak atılan bu gol öncesi yaşanan olay çok konuşuldu.

MAÇ BİTTİ, HAKEM OYUNU YENİDEN BAŞLATTI

Mücadele 1-1 ilerlediği sırada Feriköy korner kazandı. İFA kalecisi topu uzaklaştırdı ve karşı kalede tehlike olacağı sırada hakem maçı bitirdi.

Düdük çaldıktan yaklaşık 10-15 saniye sonra müsabakanın kıdemli yardımcı hakemi hakemi yanına çağırdı.

Yardımcı hakem Feriköy'ün kullandığı kornerin yerinden atılmadığını işaret etti ve maçın hakemi mücadeleyi yeniden başlattı.

SONRASINDA GOL GELDİ

Oyun yeniden hareketlenirken, Feriköy yeniden kullandığı kornerde golü buldu ve maçı 2-1 kazandı.

KURAL HATASI MI?

Yaşanan bu olayın kural hatası olup olmadığı tartışma konusu oldu.