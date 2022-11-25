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Gana'dan hakeme ağır eleştiri. ''Hakemden özel bir hediyeydi''

Gana teknik direktörü Otto Addo Portekiz maçı sonrası çarpıcı sözler kullandı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 09:41
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''Hakemden özel bir hediyeydi'' Gana teknik direktörü Otto Addo'dan hakeme ağır eleştiri

Gana'dan hakeme ağır eleştiri. ''Hakemden özel bir hediyeydi''
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Gana teknik direktörü Otto Addo , Perşembe günü Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki rekor golüyle sonuçlanan penaltıyı veren Amerikalı hakemi eleştirdi ve bunu "özel bir hediye" olarak nitelendirdi.

Addo, “Biri gol atarsa, tebrikler. Ama bu gerçekten bir hediyeydi. Gerçekten bir hediye. Daha fazla ne söyleyebilirim? Bu hakemden özel bir hediyeydi.” dedi.

Gana'nın az farkla mağlubiyetinin sebebinin ne olduğu sorulduğunda Addo, "Hakem" yanıtını verdi.

Addo'nun Amerikalı hakem Ismail Elfath'a yönelik eleştirisi FIFA'nın soruşturma başlattığı belirtildi.

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