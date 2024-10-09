Hakeme küfür eden tenisçi özür diledi

Amerikalı tenisçi Frances Tiafoe, Şanghay Masters'taki bir yenilgi sonrası hakemle yaşadığı küfürlü tartışma için özür diledi. Dünya sıralamasında 7. sırada bulunan Tiafoe, Salı günü üçüncü turda, sıralamada yer almayan Rus tenisçi Roman Safiullin'e karşı 5-7, 7-5, 7-6 (5) sonuçla kaybetti. Maçın son setinde 5-5'ken ilk servisinde zaman ihlali cezası almasıyla sinirlenerek, hakem Jimmy Pinoargote'ye itirazda bulundu.

Hakem ise “Bunu kabul etmiyorum" diyerek, ikinci servisi olduğunu anons etti. Tiafoe puanı da maçı da kaybetti. Oyuncular filede el sıkıştıktan sonra Tiafoe, Pinoargote'ye bir dizi küfür yöneltti.

Maç sonrasında Tiafoe, sosyal medyadan davranışı için özür diledi. “Davranışım için özür diliyorum. Bu ben değilim ve insanlara böyle davranmak istemiyorum” dedi. ATP Tur kurallarına göre, oyuncular Masters 1000 turnuvalarında hakemlere sözlü taciz için 60.000 dolara kadar para cezası alabilir.