Hakeme saldıran 4 taraftara hapis cezası

Kaynak: AA
Hakeme saldıran 4 taraftara hapis cezası
Çorum'un Alaca ilçesinde 1. Amatör Küme futbol maçında orta hakemin burnunun kırıldığı kavgaya karıştıkları belirlenen 4 sanık, 10 ay ile 7 yıl 1 ay arasında hapis cezası aldı.

Alaca Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, maçta kavga çıkması ve orta hakem Mahmut Selçuk'un burnunun kırılmasına ilişkin tutuksuz yargılanan sanıklar Erkan Gül, Muhsin Avşar, Kadir Bayat, Samet Özdemir ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Gül'ü, "hakem Selçuk'a yumruk atarak burnunu kırması" nedeniyle 6 yıl 3 ay, "müsabakanın seyrini ve güvenliğini bozmak"tan da 10 ay olmak üzere toplam 7 yıl 1 ay hapse çarptırdı.

Mahkeme, sanıklardan Özdemir ve Avşar'a "kamu görevlisini yaralamaya teşebbüs" suçundan 4 bin 500 lira adli para cezası ile "müsabakanın seyrini ve güvenliğini bozmak"tan 10'ar ay, Bayat'a "kamu görevlisine hakaret" ve "yaralamaya teşebbüs"ten 7 bin 80 lira adli para cezası ile "müsabakanın seyrini ve güvenliğini bozmak"tan da 10 ay hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?
Çorum'da geçen yıl 8 Ocak'ta, 1. Amatör Küme'de Alaca Belediyespor ile Mimar Sinan Gençlik Spor futbol takımları Alaca ilçe sahasında karşı karşıya gelmişti.

2-2'lik skorla devam eden karşılaşmanın 90+7'nci dakikasında maçın hakemi Mahmut Selçuk’un Mimar Sinan Gençlik Spor lehine verdiği penaltının gole çevrilmesi üzerine Alaca Belediyespor taraftarları, sahaya girip hakemlere saldırmıştı.

Çıkan arbede sırasında bir taraftar hakem Selçuk'a yumruk atarak burnunu kırmış, maç olaylar nedeniyle tatil edilmişti.

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