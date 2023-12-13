Hakeme yumruklu saldırı borsada spor hisselerini vurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Hakeme yumruklu saldırı borsada spor hisselerini vurdu
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e gerçekleştirdiği yumruklu saldırı, sadece spor dünyasına değil borsada dört büyüklerin hisselerini de vurdu.

Dünya Gazetesi'nden Birol Bozkurt'un haberine göre, Borsa'da işlem gören dört büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un hisseleri, hakem Halil Umut Meler’e yapılan yumruklu saldırının ardından sert bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Öğleden sonra Borsa İstanbul’un genelinde yaşanan toparlanma eğiliminin de etkisiyle spor hisseleri de bir nebze toparlandı.

EN FAZLA FENERBAHÇE'NİN HİSSELERİ DÜŞTÜ

Fenerbahçe hisseleri bir önceki günkü kapanışa göre güne yüzde 3,1 düşüşle 108,70 TL'den başladı. Fenerbahçe hisselerindeki düşüş gün içerisinde daha derinleşti. Buna göre Fenerbahçe hisseleri günü yüzde 4,72 düşüşle 107 TL’den kapattı. Galatasaray hisseleri ise yüzde 2,51 gerilemeyle 7,40 TL'den açılırken, gün içerisinde en fazla toparlanan spor hissesi oldu.

Öğleden sonra artıya geçen Galatasaray hisseleri günü yüzde 1,98 artışla 7,73 TL’den kapattı. Beşiktaş hisseleri de dün güne yüzde 1,23 gerilemeyle 48 TL’den başladı. Gün içerisinde satışların derinleştiği Beşiktaş hisseleri dün günü yüzde 1,85 puan kayıpla 47,70 TL’den tamamladı. Dün güne yüzde 2,39’luk düşüşle 2,85 TL’den başlayan Trabzonspor hisseleriise günü yüzde 2,73 düşüşle 2,865 TL’den tamamladı.

LİGLER SÜRESİZ ERTELENDİ

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler’e yumruk attı. Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Bu saldırının ardından ligler süresiz ertelendi.

İlgili Haberler
Halil Umut Meler'in babası konuştu: O yumruk atıldığında neler hissettiğini anlattı
Halil Umut Meler'e tekme atan kişi bakın kim çıktı? Meğer VIP'miş
Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'ya 'Ellerine sağlık' diyen kadın gazeteci kovuldu
TSYD Halil Umut Meler'e saldırının arkasındaki isimleri açıkladı
Halil Umut Meler’e saldırı sonrası hakemlerden ortak açıklama
Halil Umut Meler'in yerde tekmelendiği görüntüler kan dondurdu
Bu Kadarı da Olmaz! Hakem Halil Umut Meler'i Yumruklayan Faruk Koca'ya Taraftardan Destek!
Bu Kadarı da Olmaz! Hakem Halil Umut Meler'i Yumruklayan Faruk Koca'ya Taraftardan Destek!
Son Haberler
Sosyete okulu karıştı. Akran zorbalığı her yere sıçradı Gündem
Sosyete okulu karıştı. Akran zorbalığı her yere sıçradı
Bayraktar TB2’deki SATCOM detayı dikkatinizi çekti mi? Gündem
Bayraktar TB2’deki SATCOM detayı dikkatinizi çekti mi?
İngiltere'de göçmen gemisinde kriz. 1 sığınmacı hayatını kaybetti Dünya
İngiltere'de göçmen gemisinde kriz. 1 sığınmacı hayatını kaybetti
Arap suç örgütü üyesi İstanbul’da yakalandı. Uyuşturucu madde finansörü Gündem
Arap suç örgütü üyesi İstanbul’da yakalandı. Uyuşturucu madde finansörü
Biden ve Zelenskiy Beyaz Saray’da bir araya geldi Dünya
Biden ve Zelenskiy Beyaz Saray’da bir araya geldi
Ekvador'da dehşet. 4 çocuğu yanlışlıkla öldürdüler Dünya
Ekvador'da dehşet. 4 çocuğu yanlışlıkla öldürdüler