Hakeme yumruklu saldırı borsada spor hisselerini vurdu

Dünya Gazetesi'nden Birol Bozkurt'un haberine göre, Borsa'da işlem gören dört büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un hisseleri, hakem Halil Umut Meler’e yapılan yumruklu saldırının ardından sert bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Öğleden sonra Borsa İstanbul’un genelinde yaşanan toparlanma eğiliminin de etkisiyle spor hisseleri de bir nebze toparlandı.

EN FAZLA FENERBAHÇE'NİN HİSSELERİ DÜŞTÜ

Fenerbahçe hisseleri bir önceki günkü kapanışa göre güne yüzde 3,1 düşüşle 108,70 TL'den başladı. Fenerbahçe hisselerindeki düşüş gün içerisinde daha derinleşti. Buna göre Fenerbahçe hisseleri günü yüzde 4,72 düşüşle 107 TL’den kapattı. Galatasaray hisseleri ise yüzde 2,51 gerilemeyle 7,40 TL'den açılırken, gün içerisinde en fazla toparlanan spor hissesi oldu.

Öğleden sonra artıya geçen Galatasaray hisseleri günü yüzde 1,98 artışla 7,73 TL’den kapattı. Beşiktaş hisseleri de dün güne yüzde 1,23 gerilemeyle 48 TL’den başladı. Gün içerisinde satışların derinleştiği Beşiktaş hisseleri dün günü yüzde 1,85 puan kayıpla 47,70 TL’den tamamladı. Dün güne yüzde 2,39’luk düşüşle 2,85 TL’den başlayan Trabzonspor hisseleriise günü yüzde 2,73 düşüşle 2,865 TL’den tamamladı.

LİGLER SÜRESİZ ERTELENDİ

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler’e yumruk attı. Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Bu saldırının ardından ligler süresiz ertelendi.