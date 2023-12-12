Hakeme yumruklu saldırının ardından ortaya çıkan ayrıntı: Fair Play ödülü almış

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindeki kişilerin saldırısına uğradı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Koca, Meler'e yumruk attı. Yanındaki kişiler ise Meler'in yüzüne ve vücuduna defalarca tekme savurdu.
FAİR-PLAY ÖDÜLÜ ALMIŞ
Koca'nın, 2022 yılında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü'ne layık görüldüğü ortaya çıktı.
Koca, ödülünü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elinden alması da dikkat çekti.
Konuya ilişkin sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Ekim Ayı Fair Play/Adil Oyun Ödülleri’nin sahiplerini belirledi.
Başkanımız Sayın Faruk Koca, en iyi Başkan/Yönetici alanında ödüle layık görüldü.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Ziraat Türkiye Kupası’nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan maç öncesinde futbol ailesine örnek gösterilecek sağduyulu açıklamalarıyla birlikte;
– Dostluk çağrısında bulunarak futbolun bir oyun olduğunu belirten yaklaşımı,
– Sporun birleştirici gücünü ve kardeşlik duygusunu ön plana çıkaran, ayrıştırıcı olmayıp birebir Fair Play ruhuyla örtüşen tutumu
Nedenleriyle 'BAŞKAN/YÖNETİCİ ÖDÜLÜ’nü kazanmıştır.”