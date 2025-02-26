Hakemin elini sertçe sıkan Arne Slot’a 2 maç ceza geldi

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Hakemin elini sertçe sıkan Arne Slot’a 2 maç ceza geldi

Liverpool’un Everton ile berabere kaldığı maçın sonunda hakemin elini sertçe sıktığı için kırmızı kart alan Teknik Direktör Arne Slot’un cezası belli oldu. Hollandalı teknik adam 2 maç kulübede yer alamayacak.

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, bu ayın başında oynanan Merseyside derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından iki maçlık bir yedek kulübesi yasağı aldı.

46 yaşındaki Hollandalı teknik adam, Goodison Park'ta Everton ile 2-2 berabere kaldıkları heyecan dolu maçın ardından hakem Michael Oliver tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Kendisi ve yardımcı antrenör Sipke Hulshoff'un, maç yetkililerine karşı "uygunsuz hareketlerde bulunduğu ve/veya hakaret içeren ve/veya aşağılayıcı sözler veya davranışlar sergilediği" iddia edildi. Hulshoff da suçlamayı kabul etti ve Slot ile birlikte iki maçlık bir yedek kulübesi yasağı alarak cezasını Newcastle United maçından itibaren çekmeye başlayacak.

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