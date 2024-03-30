Hakemler arasında iç savaş çıktı

YENİÇAĞ-SPOR

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Merkez seçimleri öncesinde, başkan adayları arasındaki açıklamaların ve iddiaların gerginliği tırmandırdığı bir dönemde, Metin Tokat'ın Radyospor'a verdiği röportajda ortaya çıkan çelişkiler dikkat çekiyor.

Geçmişte Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekilliği ve TFFHGD Genel Merkez Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş olmasına rağmen Metin Tokat, son açıklamalarıyla eski bağlı bulunduğu bu kurumları hedef alıp iddialarda bulundu. Tokat'ın herhangi bir faal görevinin olmamasından dolayı Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği seçiminde nasıl aday olacağı konusu kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.

Tokat'ın, vizesinin yapılmadığını söylediği bu dönemde seçimlerdeki diğer aday olan İlhan Erdem’in vize durumu ile ilgili yanlış beyanlarda bulunması da hakem camiasında tepki topladı. İlhan Erdem’in aktif görevi kamuoyuna açık olan TFF Bilgi Bankası bölümünden net bir şekilde görülebilirken, Tokat adına böyle bir durum olmaması dikkat çekiyor. Bu çelişkili durum, Tokat'ın geçmişteki sicilinin güvenilirliği hakkında da soru işaretleri uyandırıyor.

VİZESİZ OY KULLANIP SEÇİM SONUÇLARINA MÜDAHALE ETTİ

Bununla birlikte, Tokat'ın vizesiz olmasına rağmen Ankara’da yapılan Genel Kurul’da oy kullanmış olması ve bu oy kullanımının seçimin kaderini 1 oy ile etkilemesinden dolayı vize durumu daha da dikkat çekiyor. 25 Şubat'ta sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tokat, mentor olarak görev yaptığını ifade etmesine rağmen; TFF’nin resmi birimleri tarafından Metin Tokat’ın federasyonda herhangi bir mentorluk görevinin olmadığı açıkça belirtildi.

Kamuoyunu yanıltıp güvenlerini kıracak aslı olmayan iddialarda da bulunan Metin Tokat'ın söz konusu hatalı hamlesinden ötürü; Ankara’da yapılan seçimin de iptal olacağı konuşuluyor. Üstelik bu nedenle Ankara delegeleri, Genel Merkez Başkanlığı seçiminde oy da kullanamayacak. Yaşanan çelişkiler; seçim sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülüp yürütülmediği konusunda kamuoyunda şüphelerin oluşmasına neden oluyor. Bu noktada, Tokat'ın verdiği röportajda dolaylı olarak aday olamayacağını dahi itiraf ettiği de gözlemleniyor. Türk futbol kamuoyu ile hakem ve gözlemci camiasının seçim sürecinin her adımını yakından takip etmesi, son dönemde ciddi sorunlar yaşanan Türk hakemliği için elzem bir ihtiyaç olmaya başladı.

Bakalım geriye kalan süreçler bize neler gösterecek?