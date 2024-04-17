Hakemler artık yalan makinesine bağlanacak

Futbolda yaşanan hakem kararları büyük tartışma konusu olurken, büyük baskı altında görev yapan hakemler ile ilgili flaş bir karara imza atıldı.

Video Asistan Hakem sistemiyle birlikte hakem hatalarında azalma planlanırken, her geçen gün hakem kararlarına olan güven tüm dünyada azalıyor.

VAR SORUNLARA ÇÖZÜM OLAMADI

Futbola getirilen Video Asistan Hakem sistemi, hayata geçtiği günden bu yana kimi kararlarda alkış alsa da, kimi kararlarda tartışmaların büyümesine neden oldu.

Bazı takımların hakem ile VAR'ın konuşmasının yayınlanmasını istemesi sonrası yapılan konuşmalarda açıklanmaya başladı.

Yaşanan tüm bu olaylara rağmen hakemlere karşı güvensizlik artarak büyüyor.

UKRAYNA'DAN FLAŞ KARAR

Ukrayna'da Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, hakemlerle ilgili tartışmaların önlememesi sonrası eşi benzeri görülmeyen bir uygulama başlattı.

HAKEMLER YALAN MAKİNESİNE BAĞLANACAK

Ukrayna Futbol Federasyonu, hakemleri yalan makinesine bağlamaya başladı.

Makine kişinin kan basıncı, kan akışı, solunum hızı ve ter tepkilerindeki değişiklikleri ölçerek kişinin doğru söyleyip söylemediğini belirliyor.

Bu test anında hakemlere ne gibi sorular sorulduğu ise süreci olumsuz etkileyebileceği düşünülerek açıklanmıyor.

''TEMİZ BİR SAYFA AÇIYORUZ''

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, yalan makinesi sistemiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Yalan makinesini, hangi hakemlerle çalışabileceğimizi ve hangileriyle çalışamayacağımızı anlamak için daha fazla bilgi edinme fırsatı olarak görüyoruz" Temiz bir sayfa açıyoruz"

Diğer taraftan Shevchenko, yalan makinesini geçemeyen hakemlerin artık hakemlik yapılmasına izin verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

NEDEN KULLANILIYOR?

Federasyon, yalan makinesini yolsuzluk, rüşvet ve şikenin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacağını düşünerek hayata geçirdi.

Ayrıca Ukrayna Futbol Federasyonu, hakemlerin maçlara atanma şeklini değiştirdi.

Daha öncesinde Avrupa'nın büyük ligleri Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi hakemler haftalık olarak belirli maçlara paneller tarafından atanıyordu.

En iyi hakemler ise en büyük maçlarda görev alıyordu.

Artık Ukrayna'nın en iyi maçlarının hakemleri tamamen rastgele atanıyor. Ukrayna Futbol Federasyonu buna 'Piyango Sistemi' diyor.