Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Kahraman Minnet, hakemlerim ücretlerine artış yapılmasını istediklerini açıkladı.

Bolu İl Hakem Kurulu ve TFFHDG Bolu Şubesi tarafından düzenlenen sezon açılış programında konuşan Kahraman Minnet, önceliklerinin her zaman tabanda mücadele eden hakemler olduğunu söyledi.

Kendisinin de hakemlik geçmişi olduğunu anımsatan Minnet, "Tabanın da sorunlarını bilen biriyim. Bugün Türk hakemlerinin en büyük sorunu, burada sizin sağladığınız bütünlüğü sağlayamamaktır. Ben Bolu'daki derneklerimize, federasyon yetkililerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TFFHGD Genel Başkanı Kahraman Minnet sezon açılış programında konuşma yaptı.

"ASIL SORUN TABANDAKİLERİN HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMEMESİ"

En büyük sorunlardan birinin hakem ücretleri olduğunu belirten Minnet, "Buradan Sayın TFF Başkanımıza ve yönetim kuruluna seslenmek istiyorum: Tabanı desteklemezseniz, zemini kuvvetlendirmezseniz ne yazık ki kurduğunuz sistem geçersizdir. Burada asıl sorun tabandaki kardeşlerimin, gözlemci ağabeylerimin, kardeşlerimin sahalarda hak ettiği değeri, kıymeti alamamasıdır" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Hakemlerin hak ettiği yere gelmesi için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Minnet, hakem ücretleri ile ilgili özellikle tabanın isteklerine cevap verileceğine inandığını dile getirdi.

Minnet, "TFF Başkanımıza ve yönetim kuruluna güveniyorum. Hakemlerimizin ve gözlemcilerimizin tabandan tavana hak ettiği değeri alacağından, özellikle de tabanın hak ettiği değeri alması için elimizden geleni yapacağımızdan, hiçbir şüpheniz olmasın" dedi.

Konuşmaların ardından bölgesel hakemliğe ve yardımcı hakemliğe terfi edenlere plaket ve kokartları verildi.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, TFF İl Temsilcisi Hasan Aksay, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Başkanı Cemalettin Metin, TFFHGD İl Başkanı Batuhan Topçu, İl Hakem Kurulu Başkanı Arif Ergün, eski TFFHDG Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı ile hakemler ve gözlemciler katıldı.