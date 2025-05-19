Hakemlere hakaret eden başpehlivan özür diledi!

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesindeki Manavgat Yağlı Güreşleri'nden sergilediği davranış sonrası çeyrek final öncesi men cezası verilen ve disiplin kuruluna sevk edilen Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CW Enerji Ligi Manavgat Güreşleri'nde çırağım, yeğenim İlker Durmuş'un güreşinde verilen kararı yanlış bulduğum için kuleye çıktım. Fakat sonrasında yüksek nabızla fevri bir çıkış gösterdim. Haklıyken kendimi haksız duruma düşürdüm. Ama olayların menzilinin şaştığını gördüğüm için gereken lüzum üzere güreşe büyük emek veren kıymetli Federasyon Başkanı'mızdan, kıymetli Belediye Başkanı'mızdan ve maalesef kendimden mahrum ettiğim aziz seyircimden özür diliyorum."

NEDEN MEN EDİLDİ?

CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde Ali Gürbüz şoku yaşanıyor. Dün çeyrek finale kalan Ali Gürbüz, kule hakemleri ile yaşadığı tartışma nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği için güreşten ihraç edildi. Ali Gürbüz Çeyrek final karşılaşmasına çıkamadı.