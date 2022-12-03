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Ünlü gazeteci MHK'nin gelecekteki başkanını açıkladı

Gaziantep'teki Milli maçta jübilesini yapan Cüneyt Çakır için flaş bir iddia gündeme geldi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 14:50
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Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır MHK Başkanı oluyor

Ünlü gazeteci MHK'nin gelecekteki başkanını açıkladı
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Milliyet gazetesi yazarı Cemal Ersen, Cüneyt Çakır'ın 2 yıl sonra MHK Başkanı olabileceğini aktardı.

İşte Cemal Ersen'in köşesinden o satırlar:
"Cüneyt Çakır duygusal bir jübileyle hakemlik kariyerini noktaladı. Şimdilerde gelecek vaat eden hakemleri izliyor.
İzlemekle kalmıyor, deneyimlerini aktarıyor, tavsiyelerde bulunuyor ve MHK'ye bilgi veriyor. Son olarak Trabzon'a gitmiş. Kendisini sahada izlemeye alışmıştık ama o artık tribünde oturuyor.
Buradan söylüyorum; iki sene sonra Çakır'ı Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak görürsek şaşırmayalım. Karşı çıkıp kızanlar olabilir. Hatta yoluna taş koyanlar da...
Kusura bakmayın, aynı yüzleri görmekten bıktı insanlar. Sağdan saysan beş, soldan gitsen dört isim geliyor akıllara. Vizyon sahibi, kendini yetiştirmiş, camianın içinden gelmiş yeni yüzler gerekmiyor mu artık?"

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Mehmet Tok
3.12.2022 15:02
Bence hemen bu göreve gelmeli. Türk Hakemliği büyük bir çöküş içinde. Birileri bu gidişe dur demeli.  
 
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