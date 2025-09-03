Hakemliği bıraktığı iddia ediliyordu! Halil Umut Meler'den haber var

Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakemliği bıraktığı iddia edilen Halil Umut Meler ile ilgili açıklamada bulundu.

FIFA kokartlı Halil Umut Meler'in hakemliği bıraktığı iddia ediliyordu. Merkez Hakem Kurulu'ndan Halil Umut Meler ile ilgili açıklama geldi.

MHK, Halil Umut Meler'in UEFA Hakem Yaz Seminerinde bütün testlerden başarıyla geçtiğini duyurdu.

Halil Umut Meler ile ilgili MHK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Halil Umut Meler, 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen UEFA Hakem Yaz Seminerine katıldı. Elit düzeydeki hakemlerin davet edildiği seminerde Halil Umut Meler, oyun kuralları sınavı ve SDS atletik testinden başarıyla geçti."

