Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA / İHA
Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, hakim ve savcı yardımcılarının 1 yıl eğitim alacağını ve 2 yıl tecrübeli hakim ve savcılarının yanında görev yapacağını açıkladı.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yönetmeliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkili ve verimli bir şekilde sunulması için hayata geçirdiğimiz Hakim ve Savcı Yardımcılığı müessesesi ile ilgili olarak çalışmalarını tamamladığımız Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hakim ve savcı yardımcılarımız, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacak ve usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında görev yapacak. Hakim ve savcılarımız bu şekilde kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacak. Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliğinin yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

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