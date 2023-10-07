Hakim Ziyech'in neden oynamadığını Okan Buruk açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
Hakim Ziyech'in neden oynamadığını Okan Buruk açıkladı

Şampiyonlar Ligi dönüşünde Bitexen Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, 2-0 galibiyetle milli araya girdi.

Süper Lig'de üst üste 7. galibiyetini alan sarı kırmızılılar puanını 22 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Maç sonunda Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları;

-Klasik olacak ama çok kötü bir zemin vardı. Üst üste maçlarda yorgunluklarımızı gördük. Bu sebeple oyun kalitemiz zaman zaman düştü. Genel olarak top bizdeydi. Net pozisyonlara girdik. Rakiplerimiz bize karşı iyi hazırlanıyor. Bu gayet normal. Hem dinlenme, hem hazırlanma süreleri oluyor. Biz ise oradan oraya gide gele yoğun maç temposundayız. Kazanarak devam ediyoruz. 7 maçlık seriyi kazanarak bitirdik. Oyun iyi miydi? Bence değildi. Yorgunluklar ortaya çıktı. 1-0'dan sonra savunmada iyi durduk ama sonrasında pozisyon verdik.

-Hakim Ziyech denedi ayağını denedi. Ufak bir ağrı olunca riske etmek istemedik. Uzun süre oynamadılar. Üst üste maç temposuna alışık değiller. Ancak çabuk geçecek şekilde olacağını düşünüyoruz. Milli takım arasından sonra bizimle olacağını düşünüyoruz. Ndombele'ye 60 dakikanın yeteceğini düşünüyorduk, değiştirdik. Zaha'yı da yoğun tempo içerisinde en sağlıklı şekilde kullanmaya çalışıyorum. Galibiyet serisi bizim için önemli, amacımız bunu devam ettirmek.

-Fazla pozisyon üretmesek de net pozisyonlara girdik. Öne geçme fırsatları yakaladık. Belki 3-0, 4-0'lık net pozisyonlar da geldi. Antalyaspor gibi iyi bir takıma karşı aldığımız galibiyet bugün bizim ana amacımızdı. Bunu başardık. 7 maç üst üste kazandık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki bu sene de şampiyon olmak. Puan kaybına tahammülümüz yok. Bugün zaman zaman yorgunlukların ikinci yarı çıktığını gördük.

(AA)

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