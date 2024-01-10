Hakime Mary Kay Holthus’e uçarak saldıran Deobra Redden’ın cezası belli oldu

The Hill’in aktardığı habere göre, duruşma esnasında şartlı tahliye talebi kabul edilmediği için hakim Mary Kay Holthus’e saldıran Deobra Redden’ın cezası belli oldu.

Hakim Holthus’a kürsüden atlayarak saldıran ve bir sonraki duruşmaya ağzında maske elleri kelepçeli olarak katılan zanlı Redden Kuzuların Sessizliği'ndeki Hannibal Lecter karakterine benzetilmişti.

3 sabıkası bulunduğu belirtilen Redden 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakim Holthus, nedeniyle duruşmanın kesintiye uğramasından önce mahkemede vermeyi düşündüğü cezayı değiştirmediğini belirterek kararı açıkladı.