Hakime rüşvet vereceği yalanı ile müvekkilini dolandırmış

Konya Barosu'na kayıtlı avukat M.D., iddiaya göre bir suça karışan müvekkiline, hakimlerle arasının iyi olduğunu ve davaya bakan hakime 100 bin TL rüşvet verip, ceza almamasını sağlayacaklarını söyledi. Müvekkili de iddiaya göre söz konusu parayı verdi.

Para vermesine rağmen ceza alınca dolandırıldığını anlayan müvekkil, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, avukat M.D. ile olaya karıştığı öne sürülen avukatlık ofisinde çalışan bir kişi gözaltına alındı. Polisteki sorgularında gözaltına alınan şüpheliler suçlamaları ret ettiği öğrenildi. Olayı soruşturan savcı, zanlılar hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Zanlıların sorguları sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevi gönderildi.