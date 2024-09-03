'Hakimin yerine il başkanı önerilmez' CHP'de tüzük tartışması

Kurultaya kısa bir zaman kalan toplanan CHP Parti Meclisi'nde, “ön seçim” tartışmaları çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hâkim gözetimindeki ön seçime mesafeli yaklaşmasını eleştiren Hukukçu Figen Çalıkuşu, CHP’nin mevcut tüzüğünün 52. Maddesini hatırlatarak “52’nci maddenin 3. fıkrası son derece açıklayıcı. Ön seçim sadece hâkim denetiminde olur. Özgür Özel’in bahsettiği gibi ‘örgüt denetiminde’ diye bir ön seçim yoktur. Hâkimin yerine il başkanı konulamaz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-9 Eylül tarihlerinde yapılacak kurultayı yaklaşırken, CHP Parti Meclisi (PM), 'Tüzük değişikliği' gündemiyle toplandı.

Kulislerden aktarılan son bilgilere göre CHP PM’de en yoğun tartışma ön seçim ve dönem sınırlaması üzerinde yaşandı.

Bazı PM üyeleri, ön seçimin hâkim gözetiminde olması ve dönem sınırlamasının geçmişe dönük de uygulanması gerektiğini savunurken CHP lideri Özgür Özel, "Genel Merkez kontenjanı kullanılamaz" diyerek hâkim gözetiminde ön seçime mesafeli yaklaştı. Bazı PM üyeleri ön seçimin hâkim gözetiminde yapılmasını isterken; Özel ise hâkim gözetiminde yapılacak bir önseçimde Genel Merkez’in kontenjanının kullanılamayacağı ve bazı seçim çevrelerinde seçim yenilgisine yol açabileceğini savundu. Genel Merkez, “Örgüt gözetiminde yapalım, çıkan sonuca uyalım” görüşünü kaydetti.

Öte yandan Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında "Eğer bir ilde hâkim denetiminde ön seçim yapılmıyorsa sonuçlarına uyulacak örgüt denetiminde ön seçim yapılacak. Ve bunun sonuçlarına uyulacağı da tüzüğe yazılacak” ifadelerini kullanmıştı.

MEVCUT TÜZÜĞÜ HATIRLATTI

Söz konusu gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat ve Hukukçu Figen Çalıkuşu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin mevcut tüzüğünü hatırlatarak “52’nci maddenin 3. fıkrası son derece açıklayıcı. Ön seçim sadece hâkim denetiminde olur. Bu mevcut tüzükte de böyle. ‘Örgüt denetiminde’ diye bir ön seçim yoktur. Hâkimin yerine il başkanı konulamaz” diye konuştu.

“Örgütlerin şeffaf, demokratik bir yapılanması olmadığı zaten malum. Keşke öyle liyakata dayalı bir yapılanma olsa” diyen Çalıkuşu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiçbir zaman ön seçim denildiğinde örgüt denetimi akla getirilmemeli. Zira bu mevcut tüzükten geriye düşmek demektir. Ön seçim hâkim denetiminde, üyelerle gerçekleşir. Eğer delegelerle yapacaksanız bunun adı da aday yoklaması olur ki mevcut tüzüğe göre bunun bile hâkim denetiminde olması lazım. Neymiş hâkim denetiminde yapıldığında en çok gençlik ve kadın kotası zarar görüyormuş. Hayır öyle bir şey yok. Hâkim denetiminde de olsa merkez yoklamanın %15 kontenjanı var. Bu kontenjanını eğer hâkim denetiminde yapılan ön seçimde kadın ya da genç çıkmazsa genel merkez oraya kullanabilir”

Çalıkuşu, YouTube kanalında yer alan “Kitabın Ortasından” yayınında yer alan kendi deneyiminden de söz etti.

"TAMAMEN ALGI YÖNETİMİ"

Antalya’da beşinci sıradan milletvekili adayıyken yaşadıklarını aktaran Çalıkuşu, şunları kaydetti:

“Nitekim hâkim denetiminde yapılmış bir ön seçimde beşinci sırada çıkmış olmama rağmen merkez yoklaması kontenjan hakkını kullandı ve beşinci sıraya bir erkek yerleştirildi. Böylece ben altınca sıraya düştüm. Antalya'da 83 yıl sonra kadın vekil çıkaracaktık, olmadı. Kadın ve genç kotasını koruyacağız derken aslında merkez yoklamasının alanını genişletme hedefleniyor. Bu tamamen bir algı yönetimi. Sayın Özel, hâkim teminatında olan ön seçimlerin kadın kotasına zarar verebileceğini öne sürüyor. Sayın Genel Başkan’a sormak istiyorum, örgütler çok mu demokratik yollarla oluşuyor? Denetime açık olmayan ve adı ‘ön seçim’ olan bir başka uygulamaya alan açmak, fırsat tanımak… Bu şartlar altında demokratik ve şeffaf bir tüzükten söz edebilir miyiz sahiden bilmiyorum.”

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