Hakimler yönetimi devretmedi. Savcılar yeni yönetimi gözaltına aldırdı

Başakşehir'de hâkim ve savcıların ikamet ettiği Ortaköy Sitesi'nde yönetim kurulu seçimini hâkimler kaybetti. Yeni yönetim kurulu üyeleri savcı kararı ile gözaltına alındı.

Hakimler yönetimi devretmedi. Savcılar yeni yönetimi gözaltına aldırdı

Patronlar Dünyası’ndan Semih Demirhan’ın haberine göre, İstanbul Başakşehir'deki Ortaköy Sitesi'nde 7 Temmuz'da yönetici seçimleri yapıldı. Seçimler sonunda Zekeriya Bektaş, Mariye Sarıcı ve Nursel Polat yeni yönetici oldu.

ESKİ YÖNETİCİLER DEVRETMEDİ

Yeni yöneticiler görevi devralmak için dün sitedeki yönetim ofisine gitti. Aralarında hakimlerin de bulunduğu eski yöneticiler, yönetimi kendilerine devretmeyeceklerini söylediler. Eski ve yeni yöneticiler arasında tartışma çıktı. Yeni yöneticiler, yönetim ofisini kilitleyerek evlerine gitti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yeni yöneticiler, evlerine gelen polislerin, "Yönetim ofisinin anahtarlarını verin yoksa gözaltına alınacaksınız" sözleri ile neye uğradıklarını şaşırdı.

Anahtarları vermeyeceklerini, kendilerinin yönetici olarak seçildiklerini söylemelerine rağmen polisleri ikna edemediler.

HAKİMLER ŞİKAYET ETTİ SAVCI GÖZALTINA ALDI

Eski yönetici "hakimler" yeni yöneticileri savcılığa şikayet etmiş, savcı Tuncer Bingöl'de gözaltı kararı vermişti. Yeni yöneticiler, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ortada ise gözaltı gerekçesi bile yoktu.

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