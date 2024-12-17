Hakkari belediyesi 90 personel ile karla mücadeleye hazır

Kaynak: İHA
Hakkari belediyesi 90 personel ile karla mücadeleye hazır

Hakkari Belediyesi 21 iş makinesi ve 90 personel ile karla mücadeleye hazır.

Hakkari Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların mevsim şartlarından olumsuz etkilenmemesi için tedbirlerini aldı. Karla mücadele çalışmalarında 40 personel, çift vardiya 24 saat nöbet esasıyla hizmet verecek. Karla mücadele çalışmalarında 4 greyder, 2 kar küreme aracı, 14 iş makinesi, 1 tuzlama aracı ve 6 kamyon toplamında 21 iş makinesi kullanılarak kar yağışında başta ana caddeler olmak üzere yolların açık tutulacak.

Hava sıcaklığının en düşük seviyede seyrettiği akşam ve sabah saatlerinde de buzlanma ve don olaylarına karşı 550 ton tuz stoğu hazırladı.

​​​​​​​

Karla mücadele ekipleri, buzlanma ve don olaylarında yolları tuzlayarak kötü hava şartlarında yolların açık kalmasını ve trafik akışını sağlayacak.

Son Haberler
Sahte içki operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı
Sahte içki operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı
Nazilli’de işyerlerine hijyen denetimi yapıldı
Nazilli’de işyerlerine hijyen denetimi yapıldı
Trabzonspor’dan MHK’ye “İstifa et” çağrısı: Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda
Trabzonspor’dan MHK’ye “İstifa et” çağrısı: Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda
Böylesi görülmedi! Wanda Nara, eski eşi ve yeni sevgilisi aynı karede
Böylesi görülmedi! Wanda Nara, eski eşi ve yeni sevgilisi aynı karede
Hastane otoparkında alev alan otomobil küle döndü
Hastane otoparkında alev alan otomobil küle döndü