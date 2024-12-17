Hakkari belediyesi 90 personel ile karla mücadeleye hazır

Hakkari Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların mevsim şartlarından olumsuz etkilenmemesi için tedbirlerini aldı. Karla mücadele çalışmalarında 40 personel, çift vardiya 24 saat nöbet esasıyla hizmet verecek. Karla mücadele çalışmalarında 4 greyder, 2 kar küreme aracı, 14 iş makinesi, 1 tuzlama aracı ve 6 kamyon toplamında 21 iş makinesi kullanılarak kar yağışında başta ana caddeler olmak üzere yolların açık tutulacak.

Hava sıcaklığının en düşük seviyede seyrettiği akşam ve sabah saatlerinde de buzlanma ve don olaylarına karşı 550 ton tuz stoğu hazırladı.

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Karla mücadele ekipleri, buzlanma ve don olaylarında yolları tuzlayarak kötü hava şartlarında yolların açık kalmasını ve trafik akışını sağlayacak.